Beşiktaş- Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Beşiktaş- Wolverhampton maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi K grubunda yer alan temsilcimiz Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Wolverhampton'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta Slovan Bratislava karşısında son dakikalarda yediği iki golle sahadan 4-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarı önünde kazanıp üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş- Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Wolverhampton maçı 3 Ekim Perşembe akşamı 19:55'te karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Avusturya'lı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Beşiktaş- Wolverhampton maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

"Kupa 2"de 116. maçı

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Temsilcilerimiz Avrupa'da ilk galibiyetlerini arayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 2'nci karşılaşmalarına çıkacak olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, gruplarındaki ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda aldıkları mağlubiyetlerle başlayan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, yarın iç sahada oynayacakları maçlara galibiyet parolasıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞE "DUR" DEMEK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş, yarın saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanıp hem galibiyet serisine başlayarak toparlanmak hem de grupta üst sıralara tırmanmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Victor Ruiz, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Wolverhampton'da ise ayak parmağı sakatlığı dolayısıyla hafta sonu oynanan Watford maçını kaçıran Diogo Jota'nın durumu belirsizliğini koruyor.

BAŞAKŞEHİR MORALLİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir diğer Türk takımı Medipol Başakşehir ise J Grubu 2'nci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybeden Başakşehir, Süper Lig'deki Beşiktaş beraberliğinin ardından aldığı farklı Çaykur Rizespor galibiyetiyle bu maça moralli çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçı kazanarak kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor. Buruk, daha önce İstanbul ekibiyle çıktığı üç karşılaşmada da mağlubiyet yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte ise Lars Stindl, İbrahima Traore, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Keanan Bennetts, Jonas Hoffman ve Torben Müsel sakatlıklarından dolayı Bundesliga'da oynanan Hoffenheim maçında forma giyemedi.

TRABZONSPOR, GALİBİYET HEDEFLİYOR

Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor ise sahasında grup lideri Basel'i ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Ballo yönetecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 kaybeden bordo-mavili ekip, yarınki mücadeleyi kazanıp avantajlı konuma geçmek istiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman bu maçla birlikte kariyerinde 2'nci defa bir Avrupa Ligi grup maçında kulübede olacak.

Trabzonspor'da İvanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları devam ediyor. İsviçre ekibi Basel'de ise sakatlığı süren Ricky van Wolfswinkel'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.