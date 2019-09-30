Beşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

Bir diğer temsilcimiz olan Trabzonspor'un Basel maçını ise Marco di Bello yönetecek