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HaberlerUefa Avrupa LigiBeşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek
30.09.2019 - 12:56 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

Beşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

Bir diğer temsilcimiz olan Trabzonspor'un Basel maçını ise Marco di Bello yönetecek

Trabzonspor'dan zafer paylaşımı!
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