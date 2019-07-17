BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re TÃ¼rkiyeÂFutbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitimÂ Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmandaÂ siyah-beyazlÄ±lar, istasyon koÅŸularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan denge, kuvvet ve koordinasyonÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde durdu. Daha sonra 5'e 2 Ã§alÄ±ÅŸma yapan oyuncular, taktikÂ program ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla antrenmanÄ± tamamladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bu akÅŸam Pendikspor ile bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.