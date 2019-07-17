Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBeÅŸiktaÅŸBeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
17.07.2019 - 13:43| Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti. Bu hazÄ±rlÄ±klar kapsamÄ±nda siyah beyazlÄ± takÄ±m bu akÅŸam Pendikspor ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.

BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re TÃ¼rkiyeÂFutbol Federasyonunun Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitimÂ  Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmandaÂ  siyah-beyazlÄ±lar, istasyon koÅŸularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan denge, kuvvet ve koordinasyonÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde durdu. Daha sonra 5'e 2 Ã§alÄ±ÅŸma yapan oyuncular, taktikÂ  program ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla antrenmanÄ± tamamladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda bu akÅŸam Pendikspor ile bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.

Marcao: Daha yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bakan KasapoÄŸlu'ndan YiÄŸit YalçÄ±n Çitak'a tebrik

Bakan KasapoÄŸlu'ndan YiÄŸit YalÃ§Ä±n Ã‡itak'a tebrik

Afrika Uluslar KupasÄ±'nda ÅŸampiyon Cezayir

Afrika Uluslar KupasÄ±'nda ÅŸampiyon Cezayir

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Coentrao Yeni Malatyaspor'a Ã¶nerildi ama...

BahçeÅŸehir Koleji, Cameron Clark'Ä± kadrosuna kattÄ±

BahÃ§eÅŸehir Koleji, Cameron Clark'Ä± kadrosuna kattÄ±

SÄ±radaki Haber