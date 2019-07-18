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18.07.2019 - 13:11| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, takımdan ayrı sahada koştu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

 

 

 

 

 

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