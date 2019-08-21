Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden gündemine aldığı konuşuluyordu. Kamerunlu futbolcuyla ilgili dün herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı yönetim transferde teyakkuza geçti.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından forvet arayan siyah beyazlı takımın hedefindeki isim...
Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından teknik heyetin istediği oyuncuları kadroya katmak için kolları sıvadı.
Demir Grup Sivasspor maçının detaylı analizini yapan Beşiktaş’ın teknik patronu Abdullah Avcı ilk neşteri vurdu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti için rapor istedi.
Abdullah Avcı ile yeni bir sistem ve yeni bir oyun anlayışı ile sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta, 3-0'lık Demir Grup Sivasspor yenilgisi takımdaki tüm sorunların daha ilk haftadan ortaya dökülmesini sağladı.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 gibi farklı skorla mağlup olan Beşiktaş, yeni sezon için iyi görüntü vermedi.
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Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaşlı Victor Ruiz 3-0’lık skorun çok gerçekçi olmadığını ifade etti.
Roma, Beşiktaşlı Güven Yalçın’a kanca attı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki soruya cevap verdi.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma açıklamalarda bulundu.
Demir Grup Sivasspor maçında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.