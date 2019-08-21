'İyi bir takımız' Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Geçen sezon özellikle ikinci yarıda çok büyük işler yaptınız. Aramıza yeni katılan isimlerle, bu seviyeyi daha da yukarı çıkaracağız” dedi.