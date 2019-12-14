Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'a Dorukhan müjdesi
14.12.2019 - 15:07 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş'a Dorukhan müjdesi

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı. Teknik ekip Dorukhan'ın devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan’dan haber var.

Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tosic'ten maaş fedakarlığı!

Beşiktaşa Dorukhan müjdesi

Beşiktaşa Dorukhan müjdesi

 

    Fenerbahçe'den ilginç gönderme!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

    Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

    Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

    Radamel Falcao 74 gün sonra 11’de

    Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

    Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

    Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

    Hasan Kartal: Gerekirse bizim istifamız da olur

    Sıradaki Haber