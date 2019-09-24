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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile dÃ¼n oynanan maÃ§ta sÃ¼re alan futbolcular yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

DiÄŸer oyuncular ise Ä±sÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ± ve aÃ§ma germeyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± idmanÄ± 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Antrenman, yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi

Antrenmana sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ä°spanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz katÄ±lmadÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en Enzo Roco ise takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

YarÄ±nÄ± izinli geÃ§irecek BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 26 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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