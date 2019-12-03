03.12.2019 - 16:55 |
Beşiktaş'a kötü sürpriz! Elneny için teklif...
Beşiktaş’ta yakaladığı çıkışa dikkat çeken Mohamed Elneny, Real Betis’in radarına girdi. La Liga temsilcisinin ocak ayında Arsenal’le görüşüp resmi teklifini ileteceği bildirildi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Süper Lig’de çıkışa geçen Beşiktaş’ta orta sahadaki başarısıyla dikkat çeken Mohamed Elneny’ye İspanya’dan teklif geliyor. İspanya basınında yer alan haberde, Real Betis’in Elneny’yi istediği bildirildi.
La Liga temsilcisinin, Mısırlı orta saha ile sözleşme yapmak istediği ve bonservisini almak istediği vurgulandı. 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında Real Betis’in devreye geçeceği ve Arsenal ile görüşeceği aktarıldı.