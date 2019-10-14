Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi

Beşiktaş'ta sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kevin N’Koudou, sergilediği futbol ile taraftarın beğenisini kazanmıştı.

24 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar skora katkı yapamasa da hem ileri taşıdığı toplar hem de hücumdaki verimliliği ile Siyah-Beyazlılar’a büyük katkı sağlamıştı. Ancak Fransız yıldız, milli ara öncesinde gerçekleşen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen N’Koudou’dan müjdeli haber ise dün geldi. Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre yıldız sol kanat oyuncusunun beklenilenden çok daha az bir süre içerisinde iyileştiği ve kısa süre içerisinde hazır hale geleceği öğrenildi. Bu doğrultuda Fransız futbolcunun, 19 Ekim’de deplasmanda Ankaragücü ile gerçekleşecek olan mücadelede formasına kavuşması bekleniyor.