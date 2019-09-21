Beşiktaş'a Ruiz'den kötü haber!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama belirlendi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Slovan Bratislava maçının 74. dakikasında sol üst iç yan adalesinde ağrı hisseden Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda sol kasık (adductor longus) adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.