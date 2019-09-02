BeÅŸiktaÅŸ'a sÃ¼rpriz forvet: Munas Dabbur

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Transfer dÃ¶neminin bitimine saatler kala BeÅŸiktaÅŸ'tan sÃ¼rpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlÄ± takÄ±m Munas Dabbur'u kadrosuna katmak istiyor.

1.5 milyona kiralÄ±k

1 Temmuz'da 17 milyon euroya kadroya katÄ±lan Dabbur, teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe Lopetegui'nin gelmesinin ardÄ±ndan elden Ã§Ä±karÄ±lacaklar listesine konulmuÅŸtu. Kartal'Ä±n golcÃ¼ futbolcuyu kiralÄ±k olarak kadrosuna katacaÄŸÄ± belirtildi. Sezon sonuna dek geÃ§erli olacak anlaÅŸma iÃ§in Ä°spanyol ekibine 1.5 milyon euro Ã¶deneceÄŸi ifade edildi.

Gol rakamlarÄ± mÃ¼thiÅŸ

Ä°srail Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giyen oyuncu bu sezon baÅŸÄ±nda RB Salzburg'dan Sevilla'ya 17 milyon euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer oldu. Dabbur geÃ§en sezon Avusturya liginde 20, Avrupa kupalarÄ±nda 12, Avusturya kupasÄ±nda 4 olmak Ã¼zere toplamda 37 gol atmÄ±ÅŸ, ligde gol kralÄ± olmuÅŸtu. Â

Salah istememiÅŸti

Liverpool'un MÃ¼slÃ¼man yÄ±ldÄ±zÄ± Mohamed Salah, geÃ§tiÄŸimiz sezon Liverpool'un da gÃ¼ndemine gelen Dabbur iÃ§in yÃ¶netime rest Ã§ekmiÅŸti. Salah, Ä°srail'in Filistin'e uyguladÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m nedeniyle golcÃ¼ futbolcunun transferini istememiÅŸti.

Javier Hernandez de aÃ§Ä±klandÄ±

Sevilla'nÄ±n forvet rotasyonuna eklediÄŸi yeni isim Javier Hernandez oldu. Golcu futbolcu 7.75 milyon euroya kadroya dahil oldu. Bu hamlenin ardÄ±ndan Dabbur'un da takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor.