Beşiktaş'a Walace'ta müjdeli haber!

Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd'a imza attıran Beşiktaş'a Brezilyalı ön libero Walace'tan müjdeli haber geldi. 24 yaşındaki sambacının formasını giydiği Hannover 96 kulübü, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncunun kulüpten ayrılmak istediğini ve gelecek tekliflere açık olduklarını ifade etti.

Walace'ın talebine saygı duyduklarını belirten Alman ekibi, "Transfer için görüşmelere hazırız. Ancak oyuncunun başka bir kulübe gitmesi için istediğimiz şartların sağlanması gerekiyor. Eğer bu olmazsa Walace, önümüzdeki sezon da bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı. Yıldız ismin kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.