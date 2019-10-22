Beşiktaş'ı Burak Yılmaz'dan yıkan haber

Hazırlık kampında sakatlanan ve ligin ilk haftalarında formasından uzak kalan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması ile sahalara dönmüştü. Sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, sonrasında sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında da forma giymişti.

4 MAÇTA 3 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Yalnızca hafif sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolverhampton maçında formasından uzak kalan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol kaydedip, 1 de asist yapmayı başarmıştı.

Son oynanan Ankaragücü maçında da sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli golcü, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanarak yerini genç golcü Umut Nayir'e bırakmıştı. Maçın ardından sakatlandığı açıklanan ve ilk etapta siyah beyazlıların oynayacağı Braga ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtilen Burak Yılmaz için siyah beyazlı taraftarları üzecek bir haber geldi.

EN AZ 1 AY YOK

Asist Analiz'den Kartal Yiğit'in aldığı bilgiye göre, 34 yaşındaki golcü futbolcunun adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Yaşanan bu sakatlığın ardından Burak Yılmaz'ın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın oynamayacağı bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile iki kez kozlarını paylaşacak. 34 yaşındaki başarılı golcü ligde ise oynanacak olan Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor müsabakalarında siyah beyazlı formayı terletemeyecek.