02.01.2020 - 14:47 |
Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu...
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Orkan ve Muhayer kadroya alınmadı.
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya'da Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ı kadroya dahil etmedi.
İşte kamp kadrosu: