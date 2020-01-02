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02.01.2020 - 14:47 |

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu...

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Orkan ve Muhayer kadroya alınmadı.

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya'da Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ı kadroya dahil etmedi.   

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İşte kamp kadrosu:

 

Beşiktaşın Antalya kampı kadrosu belli oldu...

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