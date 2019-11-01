01.11.2019 - 12:06 | | İSTANBUL, (DHA)
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maçı kamp kadrosunda
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz da kadroda yer aldı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Futbol Takımımız, Süper Lig’in 10. haftasında yarın (2 Kasım) saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Necip Uysal
Muhayer Oktay
Adem Ljajic
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
Jeremain Lens
Kartal Kayra Yılmaz
Erdem Seçgin
Gökhan Gönül
Abdoulay Diaby