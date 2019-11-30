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30.11.2019 - 11:38 | | OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL

Beşiktaş, divan kurulunda borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı. 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada Denetim Kurulu raporuna göre siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, Futbol A.Ş.'nin borcunun ise 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.

Beşiktaşın borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL

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