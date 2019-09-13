Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Sakatlığının atlatan Atiba ise kadroda kendine yer buldu.

Ayrıca sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremains Lens de Gaziantep kadrosuna yer almadı.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şöyle:

Karius, Utku, Doğukan, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Rebocho, Necip, Elneny, Muhayer, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Orkan, Nkoudou, Diaby, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın