13.09.2019 - 13:28 |
Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu
Siyah beyazlı takım, Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Sakatlığının atlatan Atiba ise kadroda kendine yer buldu.
Ayrıca sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremains Lens de Gaziantep kadrosuna yer almadı.
Beşiktaş'ın maç kadrosu şöyle:
Karius, Utku, Doğukan, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Rebocho, Necip, Elneny, Muhayer, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Orkan, Nkoudou, Diaby, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın