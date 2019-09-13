Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu
13.09.2019 - 13:28 |

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu

Siyah beyazlı takım, Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçının kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Sakatlığının atlatan Atiba ise kadroda kendine yer buldu.

Ayrıca sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremains Lens de Gaziantep kadrosuna yer almadı.

Beşiktaş'ın maç kadrosu şöyle:

Karius, Utku, Doğukan, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Rebocho, Necip, Elneny, Muhayer, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Orkan, Nkoudou, Diaby, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın

Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep kadrosu belli oldu

Metin Oktay anıldı

Metin Oktay anıldı

Sinan Engin'den Falcao iddiası!

Sinan Engin'den Falcao iddiası!

Sıradaki Haber