'Beşiktaş'ın içinde menfaat çeteleri var'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü öğrencilerinin yönettiği haber portalı HaberVs’ye verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Dila Özdoğan’ın sorularını yanıtlayan Çebi, eski başkan Fikret Orman’ın kendisine danışmadan erken seçim kararı alması nedeniyle yönetim kurulundan ayrıldığını söyledi. Ahmet Nur Çebi, “Benim ayrılmamın arkasındaki neden, Fikret Orman’ın bana danışmadan, benim fikrimi almadan seçim kararı almasıydı. O dönem Şenol Güneş’in yalnız kalmasını istememiştim ama maalesef Fikret Bey seçim kararı alınca her ne kadar görev teklif etse de bana devam etme gereksinimi duymadım” diye konuştu.

Geçmişte transfer ve bütçe konusunda hatalar yapıldığını dile getiren Çebi, “Kulüpte kurumsallık yok. Kimin ne yaptığı belli değil. Herkes egosunu tatmin için hareket ediyor. Bütçe, 45-50 milyon euro iken şampiyon olduğumuzda 90 milyon euroya çıkınca patlamıştı. Gidişatı doğru görmedim. Şu an yaşadığımız sorunlardan biri son 2 sene içerisinde saçma sapan yapılan transferler. Bu transferler yüzünden 150 milyon euro gitti. 150 milyon euro bugün 1 milyar TL yapıyor. Borcun üçte biri neredeyse” dedi.

‘Yakınları üye oluyor’

Başkan Çebi, kulübün içinde menfaat çeteleri olduğunu da vurguladı. Çebi, “Beşiktaş’ın içinden ayrılmayan menfaat çeteleri var. Bu kişiler genel kurullarda var. Kongrelerde hakimiyet sağlıyorlar ve bu hakimiyetle başkan ve yönetimi etki altına alarak bir türlü kulüpten uzaklaşmıyorlar. Her biri kulübe yakınlarını üye yapıyor. Böyle bir etki alanı yaratıyorlar. Sadece şahsi menfaatlerini güderek kulüpte varlıklarını sürdürüyorlar. Bunların da faaliyet gösterdiği bir yerde profesyoneller kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, “Nasıl bir Beşiktaş hayal ediyorsunuz?” sorusuna ise “Geliriyle giderini karşılayan, icra memurunun kapıdan girmediği, futbolcusunun ve çalışanlarının maaşlarını aldığı, statlarına ve tesislerine bakabilen, 3-5 kuruş arttırıp tesisleşebilen, alt yapıdaki genç çocuklara eğilen bir Beşiktaş istiyorum” cevabını verdi.