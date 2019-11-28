Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ S. BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius,Necip,Vida,Roco,Rebocho,Elneny,Oğuzhan,Caner,Diaby,Boyd,Umut

BRATİSLAVA: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar



KARTAL İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE



Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.