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28.11.2019 - 19:26 |

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Siyah beyazlı takımın ilk 11'i de belli oldu. Peki büyük bir merakla beklenen Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ S. BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius,Necip,Vida,Roco,Rebocho,Elneny,Oğuzhan,Caner,Diaby,Boyd,Umut

BRATİSLAVA: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar

KARTAL İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında 11ler belli oldu

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