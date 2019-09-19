Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? BJK Slovan Bratislava ilk 11'ler
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'da Slovan Bratislava karşısına çıkıyor. Siyah beyazlı milyonlarca taraftar şimdiden maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de Beşiktaş'ın ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçında Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Peki büyük bir merakla beklenen Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
SLOVAN BRATİSLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı bu akşam saat 22:00'de Bratislava Narodny Satdı'nda oynanacak mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver' düdük çalacak. Mücadele Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Maç beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki on biri şu şekilde:
Karius
Douglas
Vida
Ruiz
Rebocho
Elneny
Dorukhan
Ljajic
Diaby
N'koudou
Umut Nayir