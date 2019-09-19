Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? BJK Slovan Bratislava ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçında Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Peki büyük bir merakla beklenen Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

SLOVAN BRATİSLAVA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı bu akşam saat 22:00'de Bratislava Narodny Satdı'nda oynanacak mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver' düdük çalacak. Mücadele Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Maç beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki on biri şu şekilde:

Karius

Douglas

Vida

Ruiz

Rebocho

Elneny

Dorukhan

Ljajic

Diaby

N'koudou

Umut Nayir