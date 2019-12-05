Beşiktaş'ın istediği Bachirou Galatasaray yolunda!

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'ın son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımı Tuzla'ya yenilmesi sabırları iyice taşırırken camia devre arasında yapılacak operasyona kilitlendi. Takımda az şans bulan oyuncuların Tuzla karşısında beklentilerin çok altında kalması ile birlikte ocak ayında birçok oyuncu ile vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda takıma katılacak yeni isimler de şekillenmeye başladı.

SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Hayal kırıklığı yaratan yıldız oyuncuların maliyetinden kurtulup performans fiyat dengesini yakalamak isteyen Galatasaray ön libero transferi için Malmö’lü Fouad Bachirou’yu gündemine aldı. Adı sezon başında Atiba'nın alternatifi olarak Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki Komor vatandaşı futbolcu siyah-beyazlıların ilgisini bizzat açıklamıştı.

BACHIROU SİYAH-BEYAZLILARIN İLGİSİNİ BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

İsveç'te yaz başında bir TV kanalı verdiği röportajda Beşiktaş'ın kendisi ile ilgilendiğinin doğru olduğunu ancak daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken Malmö'den ayrılmaya yakın olduğuna yönelik hakkında çıkan haberlerin de doğru olmadığını ifade etmişti.

BU SEZON 39 RESMİ MAÇTA OYNADI 3 DE ASİST YAPTI

Malmö ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fouad Bachirou sezonu tamamlanan İsveç Ligi'nde 24 maçta görev yaparken 2 asistle takımına katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 5, UEFA Avrupa elemelerindeki 2 ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçla beraber 29 yaşındaki futbolcu toplamda 39 resmi maça çıkarken 3 asist yaptı.

MALMÖ İLE BEŞİKTAŞ'I, ÖSTERSUNDS İLE GALATASARAY'I DEVİRDİ

Bu arada Fouad Bachirou geçen sezon Beşiktaş'ın Malmö'ye İsveç'te 2-0, İstanbul'da 1-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının 2'sinde de 90 dakika sahada kalmıştı. 2017-18 sezonunda ise Bachirou diğer bir İsveç temsilcisi Östersunds formasıyla UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turunda Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kalıp 1 asist yapmıştı. Komorlu futbolcu İstanbul'daki rövanşta da 90 dakika sahada kalmış 1-1 biten maçın ardından Östersunds tur atlamıştı.

Asist Analiz'in haberine göre piyasa değeri 1.1 milyon Euro olarak gözüken Fouad Bachirou'nun menajeriyle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılar daha sonra kulübü Malmö ile masaya oturup transferi en uygun şartlarda tamamlamaya çalışacak.