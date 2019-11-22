Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş'ta tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Konya'ya bugün gidecek siyah-beyazlı takım, burada maç saatini bekleyecek.

İşte Beşiktaş'ın Konya kadrosu:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Victor Ruiz

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Mohamed Elneny

Burak Yılmaz

Georges N’Koudou

Necip Uysal

Muhayer Oktay

Adem Ljajic

Pedro Rebocho

Domagoj Vida

Jeremain Lens

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby