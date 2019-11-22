Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı...
Siyah-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır. Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş'ta tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin'in antrenmana katılmadığı ifade edildi.
Konya'ya bugün gidecek siyah-beyazlı takım, burada maç saatini bekleyecek.
İşte Beşiktaş'ın Konya kadrosu:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Muhayer Oktay
Adem Ljajic
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
Jeremain Lens
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby