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04.08.2019 - 17:31

Beşiktaş'ın rakibi Brescia

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş 6. hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaşıyor.

Beşiktaş'ın rakibi Brescia

Avusturya kampındaki son maçında Brescia ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık karşılaşmalarındaki 3 maçlık şanssızlığını da bozmak istiyor. 18:00'dan başlayan karşılaşmayı D-Smart'ın Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - BRESCİA: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Vida, Erdem, Necip, Boyd, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Güven

Bresica: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastadello, Curcio, Spalek, Bisoli, Donnarumma, Torregrossa, Cistana

 

 

 

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