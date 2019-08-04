04.08.2019 - 17:31
Beşiktaş'ın rakibi Brescia
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş 6. hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia ile karşılaşıyor.
Avusturya kampındaki son maçında Brescia ile karşılaşan Beşiktaş, hazırlık karşılaşmalarındaki 3 maçlık şanssızlığını da bozmak istiyor. 18:00'dan başlayan karşılaşmayı D-Smart'ın Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - BRESCİA: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Vida, Erdem, Necip, Boyd, Caner, Muhayer, Oğuzhan, Lens, Quaresma, Güven
Bresica: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Gastadello, Curcio, Spalek, Bisoli, Donnarumma, Torregrossa, Cistana