Beşiktaş'ın rakibi Falco! Heyecan canlı bahisle Misli.com'da...

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Kara Kartallar, derbide Fenerbahce karşısında ilk yarısını önde kapattığı maçta 84-80 kaybetti ve üst üste 6. resmi maçından da yenilgiyle ayrıldı. D Grubu’nda bu maça kadar oynadığı 4 maçta sadece deplasmanda PAOK’u deviren Kara Kartallar, sonraki 3 maçı da kaybetti.

İki ön eleme turunu geçerek gruplar kalabilen Macaristan temsilcisi Falco Szombathely ise bu maça kadar evindeki maçları kazanırken, deplasmandaki iki maçı da kaybetti. Özellikle son olarak 32 sayı farkla kazandıkları Telekom Baskets Bonn maçında ikinci yarıda çok etkililerdi. Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası grubundan çıkamadılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, gruptaki 4 maçında da ilk yarıyı yenik kapadı.

Falco Szombathely, grupta en az sayı yiyen ekip konumunda.

Beşiktaş son 6 resmi maçını da kaybetti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %26’sı fazlası ev sahibinin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor.

com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise konuk ekibin maçı kazanması yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %6’sı Macaristan temsilcisinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN ÖZAY NE DİYOR?

Mağlubiyet serisine dur demek isteyen Beşiktaş için oldukça uygun bir rakip olan Falco Vulcano ile karşılaşacaklar. Hafta sonunda Fenerbahçe maçında hiç de kötü oynamayan Beşiktaş’ın istekli ve ısırgan olmasını bekliyorum. Beşiktaş kazanarak üst sıralara doğru harekete geçebilir.