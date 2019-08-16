16.08.2019 - 14:28
Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi belli oldu
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu! Sakatlıkları devam eden Karius, Burak Yılmaz, Roco ve Atiba ile, transfer görüşmeleri devam eden Mirin, cezalı Lens kafilede yer almadı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Beşiktaşımız, Süper Lig’in ilk haftasında yarın (17 Ağustos) saat 21.45’te Yeni 4 Eylül Stadı’nda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, D.G. Sivasspor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti;
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Douglas Santos
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Pedro Rebocho
Domogj Vida
Gary Medel
Victor Ruiz
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Dorukhan Toköz
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Kartal Kayra Yılmaz
Erdem Seçgin
Ricardo Quaresma
Tyler Boyd
Orkan Çınar
Umut Nayir
Güven Yalçın