Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Martins İndi kimdir?

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı tarafından özellikle istenen Martins İndi için kulübü Stoke City ile pazarlıklar sürüyor. 6 milyon euro ile başlanan pazarlıklarda 4 milyon euro'ya kadar indirime giden siyah beyazlılar bu parayı da taksitler halinde ödemek istiyor.

Kariyerine Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord alt yapısında başlayan Martins İndi gösterdiği performans ile A takıma kadar yükseldi. Sonrasında Porto'ya transfer olan Martins İndi. Porto'da iki yıl kalan Martin İndi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin yolunu tuttu. Bir yıl Stoke City'de kiralık oynadıktan sonra Stoke City tarafından oyuncunun bonservisi alındı.

Şu an piyasa değeri 6,5 milyon Euro olan Martins İndi Stoper mevkiinde forma giyiyor. 92 doğumlu olan oyuncu fiziği ile de dikkat çekiyor. Kulubünün bu yıl Premier Lig'den düşmesinin ardından takımda kalmak istemeyen Martins İndi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.