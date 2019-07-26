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26.07.2019 - 12:09| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas bu akşam geliyor

Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas bu akşam geliyor

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı. Barcelona ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

 

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