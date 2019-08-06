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06.08.2019 - 17:45| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. Tecrübeli stoper, sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi!
İşte Victor Ruiz'in İstanbul'daki ilk görüntüleri!
İşte Victor Ruiz'in İstanbul'daki ilk görüntüleri!
İşte Victor Ruiz'in İstanbul'daki ilk görüntüleri!
İşte Victor Ruiz'in İstanbul'daki ilk görüntüleri!Haberin Tüm Fotoğrafları

İspanya'nın Barselona şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına kartal işareti yaparak poz veren Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Victor Ruiz, geride kalan sezon İspanyol ekibi Villarreal'de 33 maçta forma giydi.

 
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
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