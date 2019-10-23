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23.10.2019 - 21:40 | | AA

Beşiktaş'ta 2 isim takımdan ayrı çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'ta 2 isim takımdan ayrı çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 18:00'de başladı.

Isınma ve koşu ile start alan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz, Diaby idmanda yer almazken N'Koudou ile Ruiz takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın saat 19:55'te Portekiz ekibi Braga ile Vodafone Park'ta mücadele edecek.

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