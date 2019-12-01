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01.12.2019 - 23:58 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta 3 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'de oynayacaÄŸÄ± Ä°stikbal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta 3 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Ä°stikbal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ± BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Emre KocadaÄŸ'Ä±n da izlediÄŸi belirtildi.Â 

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon sÃ¼reÃ§leri devam eden Douglas Santos, Dorukhan TokÃ¶z ve Kartal Kayra YÄ±lmaz'Ä±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, Victor Ruiz'in tedavi sonrasÄ± sahada koÅŸu yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

DiÄŸer futbolcularÄ±n pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ±, tam sahada Ã§ift kale maÃ§la tamamladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan siyah-beyazlÄ± futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

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