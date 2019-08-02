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02.08.2019 - 15:18| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba, Roco, Dorukhan ve Ljajic'in çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu'nun da izlediği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in, çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, pas, 5'e 2 ve şut çalışması ile sona erdiği belirtildi.

 

 

 

 

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