BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ä°ttifak Holding Konyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas ve dar alanda kontrol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Taktik programÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarla devam eden antrenmanÄ±n, yarÄ± sahada oynanan maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Milli takÄ±mda bulunan futbolcular ile tedavileri ve rehabilitasyon sÃ¼reÃ§leri devam eden Dorukhan TokÃ¶z ve Douglas, gribal enfeksiyon geÃ§iren Caner Erkin ile Yukatel Denizlispor maÃ§Ä± sonrasÄ±nda saÄŸ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba Hutchinson'un antrenmana katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n Ã§ift antrenmanla devam edecek.