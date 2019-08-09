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09.08.2019 - 13:10| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta 4 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak.

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