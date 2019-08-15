Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok
15.08.2019 - 13:57| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular bir süre çeşitli pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

 

Tek kelime ile muazzam!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'da Morgan, İzmir'e geldi

Pınar Karşıyaka'da Morgan, İzmir'e geldi

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'e hazırlanıyor

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'e hazırlanıyor

Nihat Özdemir: VAR konusunda bu sezon işi daha sıkı tutacağız

Nihat Özdemir: VAR konusunda bu sezon işi daha sıkı tutacağız

Sıradaki Haber