Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu ciddi

Beşiktaş'ta adale sakatlığı nedeniyle MR’ları çekilecek Adem Ljajiç ve Dorukhan Toköz, sabah idmanında yer almadı.

Sakatlığının ciddi olduğu konuşulan Llajiç’in kesin durumunun MR sonucunun ardından netleşeceği öğrenildi.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır’ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi ile sakatlıkları süren Roco ve Atiba da katılmadı.