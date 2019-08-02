Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu ciddi
02.08.2019 - 09:42

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu ciddi

Beşiktaş’ta sabah idmanında yer almayan isimlerden Adem Ljajic’in sakatlığının ciddi olduğu konuşulurken durumunun MR sonucunda belli olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta adale sakatlığı nedeniyle MR’ları çekilecek Adem Ljajiç ve Dorukhan Toköz, sabah idmanında yer almadı.

Sakatlığının ciddi olduğu konuşulan Llajiç’in kesin durumunun MR sonucunun ardından netleşeceği öğrenildi.

Oğuzhan Özyakup, Muhayer Oktay ve Umut Nayır’ın dinlendirildiği idmana, ateşi bulunan Alpay Çelebi ile sakatlıkları süren Roco ve Atiba da katılmadı.

Beşiktaşta Adem Ljajicin durumu ciddi

 

 

 

 

 

Fabien Farnolle: "Bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dani Alves resmen Sao Paulo'da!

Dani Alves resmen Sao Paulo'da!

Emre Belözoğlu'ndan Bayern ve Real Madrid yorumu!

Emre Belözoğlu'ndan Bayern ve Real Madrid yorumu!

"Gezmeye gitmiyorum"

"Gezmeye gitmiyorum"

‘Zorlu iki maç olacak’

‘Zorlu iki maç olacak’

Sıradaki Haber