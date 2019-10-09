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09.10.2019 - 16:03 |

BeÅŸiktaÅŸ'ta Ahmet Nur Çebi baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda yok

BeÅŸiktaÅŸ'ta yapÄ±lacak kongre Ã¶ncesinde Ahmet Nur Ã‡ebi baÅŸkan adayÄ± olmak iÃ§in son kararÄ±nÄ± verdi. Ã‡ebi'nin baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±na girmeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Ahmet Nur Çebi baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda yok

Skorer Ã–zel

BeÅŸiktaÅŸ'ta mevcut BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n resmi olarak baÅŸkan adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler yeni adaylara Ã§evrilmiÅŸti.

Skorer'in edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re son gÃ¼nlerde ismi baÅŸkanlÄ±k adaylarÄ± arasÄ±nda yÃ¼ksek sesle konuÅŸulan Ahmet Nur Ã‡ebi, Fikret Orman'Ä±n kararÄ± sonrasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ancak Ã‡ebi'nin baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±na girmeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapÄ±lacak. EÄŸer Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamazsa kongre 20 Ekim 2019'a ertelenebilir.Â Â 

BeÅŸiktaÅŸta Ahmet Nur Ã‡ebi baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda yok

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