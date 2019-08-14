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14.08.2019 - 13:45| İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş'ta Atiba ve Roco takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile idman sona erdi. 

Atiba Hutchinson ve Enzo Roco, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

 Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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