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24.10.2019 - 10:36 |

Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isim Karius

Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisi Loris Karius'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.

Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.(Takvim)

Beşiktaşta ayrılacak ilk isim Karius

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