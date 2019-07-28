Beşiktaş'ta Barcelona esintisi

Beşiktaş transferde ağır adımlarla ilerlese de nokta atışı isabetlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Sivasspor forması giyen Douglas Pereira Dos Santos’u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Özellikle Sivasspor döneminde istatikrarı ve formuyla alkış alan Douglas, Beşiktaş’ın yeni ismi oldu. Asıl mevkii sağ bek olan tecrübeli oyuncu, buna karşın çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Sivasspor döneminde de sık sık joker özelliğiyle parlayan başarılı futbolcu, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona’da ciddi kariyer kazanımları elde etti.

Ekonomik şans

Luis Enrique döneminde kariyerinde farklı deneyimler yaşayan Douglas, ‘joker’ kimliğini de Katalan devi sayesinde edindi. Sağ bek olmasının yanında sol bek, orta saha merkez, sağ kanat ve sol kanatta yer alabilen deneyimli yıldız, Abdullah Avcı’nın stiline en uygun profillerden biri olarak dikkat çekiyor. Başakşehir döneminde başta Mahmut Tekdemir olmak üzere birçok oyuncusunu farklı mevkiilerde değerlendirmeyi tercih eden Avcı, 3 kupalı uzun sezonda Douglas’ın birden çok bölgede oynuyor olabilmesi avantajna çevirmeyi planlıyor. Bununla beraber maaş olarak sezonluk 800 bin euro gibi iyi bir rakama oynayacak olan Sambacı, ayrıca bonservissiz gelmesiyle de önemli bir transfer hamlesi olarak nitelendirildi.

Tecrübeli sağ bek hem Brezilya kariyerinde hem de Türkiye döneminde her zaman istikrarlı bir görüntü çizdi. Sivasspor’da 32 resmi maçta 3 gol atan Douglas, daha önce yetiştiği ülkesi Brezilya’da Sao Paulo ve Goias kulüpleriyle 5 yılda 133 resmi maça çıkmıştı.