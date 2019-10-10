BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 isim baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday oldu!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 13 Ekim'de, Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamamasÄ± halinde ise 20 Ekim'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurulunda 4 aday baÅŸkan olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.Â

BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n geÃ§ici listelerini BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu'na verme sÃ¼resi sona erdi.Â

AdaylÄ±k iÃ§in gereken 250 imza barajÄ±nÄ± geÃ§en Serdal AdalÄ±, HÃ¼rser Tekinoktay, Ahmet Nur Ã‡ebi ve Ä°smail Ãœnal, geÃ§ici listelerini Divan Kurulu Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Fethi Hinginar'a teslim etti.Â

Son anda aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Melih Arslan ise 250 imzayÄ± toplayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olamadÄ±.Â

Serdal AdalÄ± kongre Ã¼yelerinin 696'sÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± alÄ±rken, Ahmet Nur Ã‡ebi 577, Ä°smail Ãœnal 364, HÃ¼rser Tekinoktay ise 281 imza topladÄ±.Â

Divan Kurulu Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Hinginar, liste verme saatinin sona ermesinin ardÄ±ndan kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

Hinginar, listelerin 17 Ekim'e kadar aÃ§Ä±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BeÅŸiktaÅŸ'Ä±mÄ±zÄ±n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulunda yapÄ±lacak seÃ§imle ilgili dÃ¶rt adayÄ±n baÅŸvurularÄ± tamamlandÄ±, baÅŸkanlÄ±k listelerini teslim ettiler. Bu listeler baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kapalÄ± zarfta muhafaza edilecektir. Genel kurulun yapÄ±lacaÄŸÄ± 20 Ekim'den 3 gÃ¼n Ã¶nceye kadar baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n listelerini deÄŸiÅŸtirme hakkÄ± vardÄ±r. Bu tarihe kadar yÃ¶netim kurulu listeleri tarafÄ±mÄ±zca muhafaza edilecektir. YapÄ±lacak seÃ§imde hepsine baÅŸarÄ±lar diliyoruz ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz. Kongrede yaklaÅŸÄ±k 14 bin kongre Ã¼yemizin oy kullanma hakkÄ± vardÄ±r."

Â