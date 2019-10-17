Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu...
Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu...
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adayların yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum” şeklinde konuştu.
“BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ”
Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, “Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi’nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YEDEKLER:
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Ahmet Aksu
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
YEDEKLER:
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Yücel Biçer
Ahmet Oğuz Uçar
Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
"İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI"
Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünaldan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, 3 aday kaldı. İsmail Ünala teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun ifadelerini kullandı.
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YEDEKLER:
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu