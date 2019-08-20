Beşiktaş'ta beklenen oldu, Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ın 2016 yılında Rus ekibi Spartak Moskova'dan kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son bir haftadır Aras Özbiliz ile görüşmeler yapan Ali Naibi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın onayıyla fesih için el sıkıştı. Anlaşmaya göre; siyah-beyazlılar Aras'a 4 eşit taksitte 2 milyon 250 bin euro ödeyecek.

Beşiktaş'ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah beyazlı formayla yalnızca 6 maça çıktı.