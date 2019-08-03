Burak'ın ayağında küçük çatlak! Korkulacak durum yok...

Serdar Sarıdağ / Skorer Özel

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilen MR'dan sonra ayağında çatlak olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın son durumları hakkında açıklamada bulundu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Burak'ın ayağında çatlak

"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Burak ligde ilk 2 hafta forma giyemeyebilir

Skorer'in kulübün sağlık ekibinden edindiği bilgiye göre; Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları darbeye bağlı. Tecrübeli golcünün korkulacak bir durumu yok. Süper Lig'de ilk 2 haftayı kaçırabilir. Milli forvet, ameliyat olmasaydı 6 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Atiba'da kasık kanaması

Atiba'nın sakatlığı ise Kanada Milli Takımı'nda kalma bir kasık kanaması.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ameliyatıyla bağlantılı değil. Tamamen darbeye bağlı. O ameliyat olmasaydı 6 ay sahalardan uzak kalabilirdi. Özetle; Beşiktaş'ta sakatlık açısından korkulacak bir durum yok.

Medel'de zorlanma

Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir.

Gökhan Gönül'ün elinde kırık

Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."