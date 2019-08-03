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03.08.2019 - 12:41| Ali DANAŞ - SAALFELDEN / DHA

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi! Hastaneye...

Udinese ile dün oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.

MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR

Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gary Medel'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

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