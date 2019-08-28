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28.08.2019 - 13:27| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katılmadı

Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katılmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da takip ettiği belirtildi.

Sakatlıkları süren Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ın salonda çalıştığı, sol diz iç yan bağında (MCL) birinci derece zorlanma meydana gelen Caner Erkin'in ise antrenmana katılmadığı aktarıldı. Caner'in durumunun 30 Ağustos Cuma günü netlik kazanacağı ifade edildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. 5'e 2 pas ve tam sahada taktik programın uygulandığı idmanın, yarım sahada çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

 

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