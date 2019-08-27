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27.08.2019 - 12:59| ALİ DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Süper Ligin 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Kondisyon çalışmaları ile başlayan idmanın ilk bölümünde kuvvet hareketlerinin yer aldığı istasyon programı uygulandı.İkinci bölümde mini sahada 3 takımlı turnuva maçına geçildi. Oldukça çekişmeli geçen turnuvayı yeşil takım kazanırken yeni transfer N'Koudou son bölümde sakatlanarak antrenmanı bıraktı.

Değişmeli oynanan turnuvada Oğuzhan Özyakup'un joker olarak hiç oyundan çıkmaması dikkat çekti. Salonda çalışan Burak Yılmaz, takım bulması için 2 Eylül'e kadar izin verilen Quaresma ve bireysel program uygulayan Roco ile Atiba antrenmana katılmadı. Ayak parmağından MR çekilmek için hastaneye giden Caner Erkin de çalışmada yer almadı.

Öte yandan Bologna'ya transfer olan Gary Medel ise antrenman başlamadan takım arkadaşlarına veda etti.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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