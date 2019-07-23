23.07.2019 - 13:06| Ä°STANBUL (AA)
BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Cenk Koray, vefatÄ±nÄ±n 19. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±Â
Â
Cenk Koray'Ä±n Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ve BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdiÄŸi anma tÃ¶renine, genel koordinatÃ¶r Levent Ã‡ifter ile kulÃ¼p Ã¼yelerinin yanÄ± sÄ±ra Koray'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.
Â
Koray, 2000 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.