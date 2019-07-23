Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBeÅŸiktaÅŸBeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±
23.07.2019 - 13:06| Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Cenk Koray, vefatÄ±nÄ±n 19. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±

Â 

Cenk Koray'Ä±n Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ve BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdiÄŸi anma tÃ¶renine, genel koordinatÃ¶r Levent Ã‡ifter ile kulÃ¼p Ã¼yelerinin yanÄ± sÄ±ra Koray'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

Â 

Koray, 2000 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

HazÄ±rlÄ±k maçÄ±: Chelsea 2-1 Barcelona

HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±: Chelsea 2-1 Barcelona

YiÄŸit GökoÄŸlan, Zonguldak Kömürspor'da

YiÄŸit GÃ¶koÄŸlan, Zonguldak KÃ¶mÃ¼rspor'da

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, KaragÃ¼mrÃ¼k'te

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaÅŸtÄ±

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaÅŸtÄ±

SÄ±radaki Haber