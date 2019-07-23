BeÅŸiktaÅŸ'ta Cenk Koray anÄ±ldÄ±

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Cenk Koray'Ä±n Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ve BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdiÄŸi anma tÃ¶renine, genel koordinatÃ¶r Levent Ã‡ifter ile kulÃ¼p Ã¼yelerinin yanÄ± sÄ±ra Koray'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

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Koray, 2000 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.