Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz katılmazken, Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Isınma ile istasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından şut idmanıyla günü noktaladı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip, 30 Ekim Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.