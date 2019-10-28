Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
28.10.2019 - 14:39 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmana tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz katılmazken, Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Isınma ile istasyon koşularının ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından şut idmanıyla günü noktaladı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip, 30 Ekim Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşlı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi büyük bir Türk bayrağı açarak kutladı.

 

 

 

Kaleciden unutulmaz gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derbi galibi Beşiktaş, Antalya hazırlıklarına başladı

Derbi galibi Beşiktaş, Antalya hazırlıklarına başladı

Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 'Sahaya dönüş zamanı...'

Galatasaray'dan Falcao açıklaması! 'Sahaya dönüş zamanı...'

Sırbistan'da böyle gördüler! 'Obradovic'in kabusu...'

Sırbistan'da böyle gördüler! 'Obradovic'in kabusu...'

Robot Veysi, derbiyi izledi

Robot Veysi, derbiyi izledi

Sıradaki Haber