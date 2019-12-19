Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı! N’Koudou döndü...
19.12.2019 - 13:42 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı! N’Koudou döndü...

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlığını atlatan N’Koudou takımla birlikte çalıştı. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta derbi hazırlıkları başladı N’Koudou döndü...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rıza Çalımbay: Emre ve Hakan sezon sonu gidebilirler
Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babel'den şok darbe!

Babel'den şok darbe!

Nou Camp’ın dışı alev alev!

Nou Camp’ın dışı alev alev!

‘Kaplan yeniden kükrüyor’

‘Kaplan yeniden kükrüyor’

Her derde deva!

Her derde deva!

Sıradaki Haber