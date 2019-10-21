Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü Galatasaray derbisi öncesi sakatlıklardan dolayı dertli. Ankaragücü maçında sakatlanan yeni transferlerden Diaby ve Douglas'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Douglas'ta bağlarda yırtık, Diaby'de ise bağlarda zorlanma

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santosun ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'nin yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesinde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'ta sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."